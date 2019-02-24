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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 مباراتين في اطار منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري المصري , حيث واجه الأهلي فريق الجونة واصطدم بيراميدز مع المقاولون العرب.
الأهلي يخمد "ثورة" الجونة بثنائية ويصعد للمركز الثاني في الدوري
حقق فريق الاهلي فوزاً مُثيراً على الجونة بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم،الأحد، بالجونة في الجولة الرابعة والعشرين من الدورى الممتاز .
بيراميدز يهزم المقاولون ويستعيد وصافة الدورى بعد ساعتين من سيطرة الأهلى
استعاد فريق بيراميدز ذاكرة الانتصارات على حساب المقاولون العرب بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما بالدفاع الجوى ضمن فاعليات الجولة الـ24 للدورى، ليتمكن من احكام قبضته على وصافة الدوري بعد ساعتين فقط من سيطرة الأهلى على المركز الثانى عقب فوزه على الجونة اليوم الأحد بنتيجة 2 / 1.
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