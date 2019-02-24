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شكرا لقرائتكم خبر عن صور..جماهير دمنهور تحتشد لدعم فريقها قبل مواجهة أبوقير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من جماهير دمنهورعلي التواجد في مران الفريق، اليوم الأحد، وتشجيعهم قبل مواجهة فريق أبوقير الخميس المقبل ضمن الجولة التاسعة لمنافسات دوري القسم الثاني وحظى المدير الفنى هاني العقبي بالنصيب الاكبر "من تشجيع دمنهور" .
الجدير بالذكر أن دمنهور يحتل المركزالثالث بترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد35 نقطة متساويا بنفس عدد النقاط مع المنصور وطنطا أصحاب المراكز الأول والثاني.
ورددت الجماهير الهتافات لجميع اللاعبين وطالبتهم بضرورة تحقيق الفوز علي أبوقير للأسمدة للأحتفاظ بصدارة المجموعة الثالثة وتحقيق حلم الصعود إلي دوري الأضواء والشهرة.
جماهير دمنهور
جماهير دمنهور
جماهير دمنهور
جماهير دمنهور
جماهير دمنهور
جماهير دمنهور
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