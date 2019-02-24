شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 15 دقيقة.. تعادل بين الزمالك وبترو أتلتيكو ..وشد وجذب بين كهربا وأوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول ربع ساعة بين الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية التى يحتل صدارتها حالياً جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط ثم بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث وفى مؤخرة الترتيب الزمالك فى المركز الرابع بنقطة وحيدة.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

بدأت المباراة بكرات متبادلة بين الفريقين قبل أن يحصل أوباما على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء بترو أتلتيكو فى الدقيقة 5 سددها التونسى فرجانى ساسى وسقطت الكرة من يد الحارس وحاول كهربا وأوباما الوصول لها ولكن ارتدت إلى حمدى النقاز الذى سددها فى دفاع الفريق الأنجولى لتتحول إلى ركلة ركنية لصالح الفريق الأبيض ومحاولات بعد ذلك الفريق الأنجولى وسط دفاع الأبيض ثم حصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة فى الدقيقة 12 نفذها عبد الله جمعة وأبعدها دفاع الفريق الأنجولى إلى ركنية ثم حدث شد وجذب بين كهربا وأوباما فى إحدى الكرات فى لقطة تبادل فيها الثنائى عبارات العتاب حول التمرير وسط نشاط من زيزو فى محاولة لتسجيل هدف التقدم.

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