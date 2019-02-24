شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره القناة بنتيجة 3 /0 إطار الجولة الرابعة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 / 2019 . كما شهدت هذه الجولة فوز كلا من الزمالك على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 وطلائع الجيش على الطيران بنفس النتيجة. فيما تقام الجولة الخامسة غدا الإثنين بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الإتحاد السكندرى و القناة مع الطيران و سموحة مع الزمالك و الأهلى مع طلائع الجيش

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