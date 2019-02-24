شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فلافيو يعود إلى الملاعب المصرية مدربا لأتليتكو الأنجولي أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الانجولى أمادو فلافيو المدير الفني الحالي لبترو أتليتكو والذى يواجه الزمالك ، باستاد برج العرب فى المباراة المقامة حالياً بالإسكندرية، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية ، ذلك لأول مرة فى الملاعب المصرية منذ 12 عاما.

يعد فلافيو أحد نجوم النادي الأهلى فى السنوات الماضية وتحديداً فى بداية الألفية الجديدة فى جيل كان الأبرز فى تاريخ الأهلى ضم وقتها محمد أبو تريكة و محمد بركات و عماد متعب و محمد شوقي و عصام الحضري و شادي محمد، قبل أن يرحل عن الفريق الأحمر عام 2007.

وسبق لفلافيو أن شارك أمام الزمالك فى 10 مباريات ببطولات مختلفة، منها الدورى والبطولة الأفريقية وكأس السوبر، أحرز خلالها 4 أهداف.

يحتل فريق جورماهيا الكينى قمة المجموعة برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط ثم بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث وفى مؤخرة الترتيب الزمالك فى المركز الرابع بنقطة وحيدة.

فلافيو فى مباراة الزمالك و بترو اتليتكو الانجولي

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فلافيو مدربا لاتليتكو

فلافيو نجم الأهلى السابق

فلافيو باستاد برج العرب

امادو فلافيو نجم الاهلى السابق