هدف مفاجئ.. الزمالك يتأخر أمام بترو أتليتكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تأخر نادي الزمالك أمام بترو أتليتكو الأنجولي، في المباراة المقامة بينهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية.

ووسط غفلة من دفاع الزمالك، مر مهاجم أتليتكو من الجانب الأيمن، قبل أن يرسل كرة عرضية حولها اللاعب "تياجو أزولو" في مرمى جنش، معلنا الهدف الأول للضيوف.

ويتذيل الزمالك مجموعته برصيد نقطة وحيدة، فيما يملك بترو أتليتكو 3 نقاط.

ويتصدر جورماهيا الكيني المجموعة بـ6 نقاط، بعد الفوز على حساب نصر حسين داي وصيف المجموعة بـ4 نقاط.