جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين أمام بتروأتليتكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: وجهت جماهير الزمالك هتافات حادة تجاه لاعبي الزمالك في مباراة بترو اتليتكو الأنجولي المقامة ببرج العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية. وهتف الجماهير قائلة: "ألعب بقى يا عم خلي عندك دم" في إشارة إلى رفض الجماهير لأداء الفريق والنتيجة أمام بطل أنجولا. وكانت الجماهير هتفت قبل انطلاق المباراة أثناء الإحماء: "مش هنادي على حد عايزين رجالة بجد"، ويحتل الزمالك المركز الأخير برصيد نقطة في حين يحتل بترو اتليتكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين ارتفع رصيد جورماهيا إلى 6 نقاط يحتل المركز الأول بالمجموعة الرابعة في حين يتوقف رصيد نصر حسين داي عند 4 نقاط في المركز الثاني.

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