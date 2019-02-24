6 إصابات تضرب 3 فرق بإنجلترا.. يونايتد والسيتي أكبر المتضررين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والتي أقيمت عصر اليوم الأحد أحداثًا مثيرة ليست بنتيجة اللقاء لكن بإصابة أربعة لاعبين من الجانبين.

ملعب "أولد ترافورد" احتضن قمة اليونايتد وليفربول والتي جاءت ضمن الأسبوع الـ27 حيث انتهت المباراة لا غالب ولا مغلوب واكتفى الفريقين بنتيجة التعادل السلبي.

ورغم سلبية النتيجة إلا أن هذه المواجهة أصبحت تاريخية في الكرة الإنجليزية حيث تعتبر أول مباراة تشهد أربعة تغييرات في الشوط الأول منذ بداية الموسم الحالي.

مانشستر يونايتد استنفذ تغييراته في شوط المباراة الأول، كما تضرر ليفربول أيضًا من إصابة مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمنيو.

أولى الإصابات كانت في الدقيقة 21 بخروج آندير هيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد ليدخل آندرياس بيريرا بدلاً منه.

وفي الدقيقة 25، خرج خوان ماتا في الدقيقة 25 ليحل بدلاً منه خيسي لينجارد العائد من الإصابة.

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ومع حلول الدقيقة 30 تعرض البرازيلي فيرمينو للإصابة ليكون دانييل ستوريدج بديلاً عنه، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تعرض الإسباني خوان ماتا للإصابة ليعوضه التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز.

وعقب المباراة علّق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على إصابة لاعبه البرازيلي فيرمينو، قائلاً :"فيرمينو أصيب في الكاحل لكن سيعود أسرع من المتوقع".

وسيخوض ليفربول مواجهة خلال الأسبوع الجاري عندما يستقبل واتفورد على ملعبه "آنفيلد" يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ28، في المقابل لم يتحدد موقف الثلاثي المصاب من اليونايتد في ظل خوض الشياطين الحمر مباراة خلال الأسبوع الجاري من خلال مواجهة كريستال بالاس.

وفي مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو تعرض فريق السيتي لضربة مزدوجة من خلال إصابة الثنائي إيميرك لابورتي والبرازيلي فيرنانيديو لاعب الوسط المدافع.

وقد يفقد السيتي خدمات الثنائي في مباراة وستهام المقبلة والتي من المقرر أن تقام مساء الأربعاء المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ28 بالبريميرليج.

السيتي يحتاج لكافة أسلحته في ظل صراعه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يتواجد رفاق المدرب بيب جوارديولا في وصافة الجدول بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول.