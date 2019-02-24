دياز: عبد الله السعيد يمكنه اللعب في أي دوري خارجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز، أن الدوري المصري يوجد به العديد من اللاعبين الكبار الذين يمكنهم التواجد في الدوريات الخارجية.

وقال دياز في تصريحات تلفزيونية عقب مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب :" ليس فريقي فقط الذي يوجد به لاعبين كبار، فالدوري المصري به العديد من اللاعبين المميزين ويصلحون للتواجد في الدوريات الخارجية".

وأضاف" بيراميدز يملك عبد الله السعيد، فهو لاعب كبير ويمكنه التواجد في أي دوري خارجي، ودونجا أيضا لاعب واعد ويسير بخطوات جيدة".

واوضح، أن بيراميدز لديه البرازيلي كينو والسوري عمر خربين وعمر جابر وجميعهم لاعبين مميزين بالدوري المصري.

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وأشار إلى أن فريق بيراميدز لم يظهر بالصورة الحقيقة أمام المقاولون ولا زال هناك المزيد من الوقت لتعديل طريقة اللعب".

وأتم دياز تصريحاته:" فريق بيراميدز يتطور بشكل جيد منذ تولي مهمة تدريب الفريق، وسأعمل خلال الفترة المقبلة على ترجمة الاستحواذ لمزيد من الأهداف".

وحقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا، مساء اليوم الأحد، على نظيره المقاولون العرب، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 24 بالدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري ومتفوقا على الأهلي بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 34 بالمركز الخامس.