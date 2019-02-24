بركلات الترجيح.. مانشستر سيتي يحافظ على لقب كاراباو بعد نهائي "عصيان كيبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس كاراباو بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والتي استضيفتها ستاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

* شهدت الدقائق العشر الأولى استحواذا على الكرة من قبل فريق مانشستر سيتي، وشهد ضغطًا كبيرًا في مناطق تشيلسي الدفاعية، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي.

* استحواذ سيتي يتواصل خلال الدقائق التالية، وامتلاك السيتيزنز للكرة يصل إلى 64% لكن دفاع فريق تشيلسي ناجح في إبعاد الخطورة عن مرمى حارسه الإسباني.

* بسبب تكتل فريق تشيلسي في الدفاع اتجه لاعبو مانشستر سيتي للكرات العرضية، وأرسل ووكر عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة 17 أبعدها دفاع تشيلسي لترتد إلى ستيرلينج في الجبهة اليسرى الذي أرسل عرضية مجددًا لكن الدفاع أبعدها أيضًا.

* شهدت الدقيقة 22 أول فرصة خطيرة في اللقاء، بعدما أرسل بيرناردو سيلفا كرة طولية داخل منطقة جزاء تشيلسي، هيأها أجويرو لنفسه وسددها بقوة لكن ذهبت أعلى العارضة.

* شهدت الدقيقة 27 تسديدة جديدة من أجويرو على حدود منطقة جزاء تشيلسي، بعدما هيأ له بيرناردو سيلفا الكرة، لكن تسديدة أجويرو ذهبت أرضية ضعيفة إلى أحضان كيبا.

* في الدقيقة 29 مر بيرناردو سيلفا بشكل مميز من الجهة اليمنى، وهو ما اضطر ديفيد لويز لعرقلته، ليحصل على بطاقة صفراء.

* تحرر لاعبي تشيلسي بعض الشىء عقب الدقيقة 30، دون مخاطرة كبيرة في المناطق الهجومية، وشهدت الدقيقة 34 تمريرة من هازارد إلى كانتي الذي تقدم لمنطقة جزاء مانشستر سيتي، لكن الكرة وصلت إلى الحارس إيديرسون.

* مانشستر سيتي يواصل اللجوء للكرات العرضية أملًا في أخطاء من دفاع تشيلسي، لكن كيبا ينجح في التعامل معها بنجاح.

* في الدقيقة 45 محاولة فردية من هازارد الذي انطلق من الجبهة اليسرى إلى منطقة جزاء مانشستر سيتي وتلاعب بمدافعي سيتي قبل أن يسدد لكن تسديدته ارتطمت بأقدام المدافعين.

* في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أرسل ويليان كرة عرضية من ركلة حرة بالجهة اليمنى، أخطأ أوتامندي في التعامل معها، لتذهب إلى جوار القائم الأيمن للحارس إيديرسون.

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* بدأ الشوط الثاني بدخول البلجيكي فينسن كومباني مدافع مانشستر سيتي بدلا من زميله الفرنسي إيميريك لابورت الذي غادر بسبب الإصابة.

* في الدقيقة 50 كرة عرضية داخل منطقة جزاء تشيلسي أفلتت من يد كيبا أمام أجويرو، لكن الحارس الإسباني سيطر عليها سريعًا، ورد هازارد في الدقيقة 53 بانطلاقة من الجبهى اليسرى لكن أوتامندي قطع الكرة بنجاح قبل انفراد النجم البلجيكي بالحارس إيديرسون.

* في الدقيقة السادسة والخمسين سجل مانشستر سيتي هدفًا عن طريق أجويرو بعدما حول تسديدة أوتامندي إلى شباك كيبا، وألغى الحكم الهدف بسبب تسلل أجويرو، قبل أن يعود لتقنية الفيديو "VAR" التي أكدت إلغاء الهدف.

* تشيلسي يبدأ في مجاراة مانشستر سيتي بالنصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، وهازارد يمر في الدقيقة 63 عبر الجبهة اليسرى ويرسل عرضية أرضية أبعدها دفاع سيتي.

* هازارد يواصل محاولاته الفردية عبر الجهة اليسرى ويمر بنجاح داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي قبل أن يمرر لكانتي القادم من الخلف ليسددها الأخير فوق العارضة مباشرة.

* تشيلسي يواصل التقدم، وفرصة خطرة جديدة في الدقيقة 71 بعدما تسلم ويليان الكرة في الجهة اليسرى، ومررها إلى باركلي الذي سددها لكن تسديدته ذهبت خارج المرمى.

* تشيلسي يواصل التقدم في الدقائق الأخيرة، ودخول كالوم هودسون اودوي بدلًا من بيدرو لتنشيط الهجوم.

* انتهى الوقت الأصلي للمواجهة بدون أهداف، ويتجه الفريقان إلى وقت إضافي.

* دخول دانييلو كتغيير رابع لمانشستر سيتي بدلًا من فيرناندينيو المصاب.

* ساري يواصل تنشيط هجومه، ويدفع بالمهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين بدلًا من ويليان.

* تكافؤ بين الفريقين في الوقت الإضافي الأول، وغياب الخطورة الحقيقية عن المرميين.

* واقعة غريبة في اللحظات الأخيرة من عمر الوقت الإضافي، بعدما طلب ساري نزول الحارس الأرجنتيني كاباييرو بدلًا من كيبا، لكن الأخير رفض الخروج وسط دهشة كل المتالعين، واضطر ساري لإلغاء التبديل وسط غضب كبير ودهشة من المدير الفني الإيطالي