استاد برج العرب: الزمالك وأتلتيكو على الأرض.. وتشيلسي وسيتي في الشاشات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أذاع ستاد برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، قبل انطلاق المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك المصري وبترو أتليتكو الأنجولي ضمن منافسات مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وتابع مشجعو الزمالك وبترو أتليتكو نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عبر شاشات العرض الداخلية بملعب برج العرب وسط تفاعل كبير مع المباراة المقامة على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وانتهى الوقت الأصلي للمواجهة الإنجليزية بدون أهداف، واتجه الفريقان إلى وقت إضافي تكافأت فيه الفرص بين الفريقين في الشوط الإضافي الأول، بينما غابات الخطورة الحقيقية عن المرميين.

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في سياق متصل يأمل جماهير الزمالك في فوز فريقهم أمام بترو أتليتكو الأنجولي في المباراة التي تنطلق التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتاج الزمالك لنتيجة الفوز فقط من أجل إنعاش أماله نحو بلوغ دور المجموعات بعد الخسارة من جورماهيا الكيني (4-2) في المباراة الأولى والتعادل أمام نصر حسين داي الجزائري (1-1) في الجولة الماضية.

ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة، في المقابل يتصدر جورماهيا الكيني ترتيب المجموعة بـ6 نقاط من ثلاث مباريات، يليله نصر حسين داي بـ4 نقاط من ثلاث مباريات أيضًا، ثم بترو أتليتكو بـ 3نقاط.