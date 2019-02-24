يحدث في إنجلترا.. حارس تشيلسي "يعصى" مدربه ويرفض استبداله أمام مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - رفض الإسباني كيبا أريزابالاغا حارس مرمى نادي تشيلسي، أوامر ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق، والذي كان على وشك استبداله قبل ثواني قليلة من نهاية مباراة كأس كاراباو الإنجليزي.

المباراة التي امتدت للوقت الإضافي بسبب استمرار التعادل السلبي في زمنها الأصلي، شهدت رغبة من ساري بالدفع بالحارس الثاني ويلي كاباييرو لتولي مهمة حراسة المرمى في ركلات الترجيح.

إلا أن كيبا رفض الانصياع لأوامر ساري ليعلن عن رفضه القاطع للخروج من الملعب، مصرًا على التواجد في ركلات الترجيح، وهو ما أثار غضب ساري.

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وكان ساري على وشك مغادرة الملعب بعد تصرف حارسه، إلا أنه عاد من جديد بعد أن وصل إلى الملعب المؤدي إلى الممر الخاص بغرف خلع الملابس.

إلا أن ساري فشل في إخراج كيبا من الملعب ليظل الحارس الإسباني متواجدًا في الثواني المتبقية، ليتولى المهمة في ركلات الترجيح.

الجدير بالذكر أن تشيلسي كان قد تلقى هزيمة كاسحة أمام مانشستر سيتي بستة أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزي، حيث كان كيبا هو حارس البلوز خلال تلك المواجهة.