مباشر.. الزمالك 0 - 1 بترو أتليتكو.. الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي في منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب.

ويبدأ كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - محمود عبد المنعم "كهربا" - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

ويحتاج الزمالك لنتيجة الفوز فقط من أجل إنعاش أماله نحو بلوغ دور المجموعات بعد الخسارة من جورماهيا الكيني (4-2) في المباراة الأولى والتعادل أمام نصر حسين داي الجزائري (1-1).

تفاصيل المباراة:

أهدر الزمالك فرصة مبكرة للتقدم في الدقيقة 7 من عمر المباراة بعدما لعب فرجاني ساسي خطأ بشكل رائع من أمام منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس لكنها سقطت ثم تبادلها لاعبو الزمالك داخل منطقة الجزاء لكنها خرجت إلى ضربة ركنية في النهاية.

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ظل الزمالك يمتلك الكرة على مدار ربع ساعة من عمر المباراة وظهر عدم التمركز الجيد من جانب لاعبي بترو أتلتيكو في كثير من المواقف غير أن محاولات الزمالك ظلت بعيدة عن القائمين والعرضة.

واحتد كهربا على زميله أوباما، في إحدى الكرات.

لعب كهربا عرضية رائعة تجاه يوسف أوباما في الدقيقة 29 من عمر المباراة، غير أن ويلسن قلب دفاع بترو أتلتيكو أبعدها بطريقة رائعة قبل أن تصل إلى لاعب الزمالك في وضعية مثالية من أجل تهديد المرمى.

قام بترو أتلتيكو في النصف ساعة الأولى من المباراة بمحاولات على مرمى الزمالك لكن اللمسة الأخيرة كانت دائمًا أقل من أن تشكل خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

وتلقى حمدي النقاز بطاقة صفراء في الدقيقة 45 بعد دفع لاعب بترو أتليتكو، قبل أن يطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ضغط الزمالك مع بداية الشوط الثاني، ومر حمدي النقاز من الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء ولكن سدد الكرة أعلى العارضة.

واصل الزمالك هجومه، وأتيحت فرصة لخالد بو طيب أمام المرمى، ولكن دفاع بترو أتليتكو أبعدها.

وأحرز بتروأتليتكو الهدف الأول في الدقيقة 60، بعد غفلة من دفاع الزمالك، حولها اللاعب تياجو في المرمى معلنا الهدف الأول للضيوف.

دفع جروس بالثنائي أيمن حفني، وعمر السعيد بدلا من زيزو، وكهربا في محاولة لتنشيط الهجوم.

وكاد عمر السعيد أن يحرز هدف التعديل بمجرد نزوله، بعد عرضية من عبدالله جمعة، ولكن كرته مرت بجوار القائم.