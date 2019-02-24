الارشيف / اخبار الرياضه

والد نيمار يؤكد أنه لن ينتقل إلى ريال مدريد

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

أكد والد ووكيل أعمال نجم كرة القدم البرازيلي، ، أنه لن ينتقل إلى صفوف ولن يغادر قلعة باريس سان جيرمان، الذي يخوض معه موسمه الثاني.

وقال نيمار دا سيلفا سانتوس، والد هداف “السيليساو” الذي يعالج حالياً في بلاده من الإصابة، في تصريحات تلفزيونية “نيمار لن يذهب إلى ريال مدريد”.

ونفي والد نيمار وجود مشكلات بين ابنه وزميله بالفريق، الأوروغواياني إدينسون كافاني، نافيا كذلك رحيله عن قبل موسمين لرفضه أن يلعب “في ظل (النجم الأرجنتيني ليونيل) ”.

كما أبدى شعوره بالهدوء إزاء المشكلات الضريبية مع وزارة المالية الإسبانية “لا توجد عملية قضائية مفتوحة بخصوص مشكلات ضريبية في إسبانيا، فقط ملف فساد يتضمن أطرافاً ثالثة وتعويضات، لكنها ليست بالمشكلة، نحن مطمئنون”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والد نيمار يؤكد أنه لن ينتقل إلى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا