والد نيمار يؤكد أنه لن ينتقل إلى ريال مدريد

أكد والد ووكيل أعمال نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار، أنه لن ينتقل إلى صفوف ريال مدريد ولن يغادر قلعة باريس سان جيرمان، الذي يخوض معه موسمه الثاني.

وقال نيمار دا سيلفا سانتوس، والد هداف “السيليساو” الذي يعالج حالياً في بلاده من الإصابة، في تصريحات تلفزيونية “نيمار لن يذهب إلى ريال مدريد”.

ونفي والد نيمار وجود مشكلات بين ابنه وزميله بالفريق، الأوروغواياني إدينسون كافاني، نافيا كذلك رحيله عن برشلونة قبل موسمين لرفضه أن يلعب “في ظل (النجم الأرجنتيني ليونيل) ميسي”.

كما أبدى شعوره بالهدوء إزاء المشكلات الضريبية مع وزارة المالية الإسبانية “لا توجد عملية قضائية مفتوحة بخصوص مشكلات ضريبية في إسبانيا، فقط ملف فساد يتضمن أطرافاً ثالثة وتعويضات، لكنها ليست بالمشكلة، نحن مطمئنون”.