شوط أول سلبي وعقيم بين الزمالك وأتليتكو الأنجولي

كتب- صبري حافظ:

فشل فريق الزمالك في هز شباك بيترو اتليتكو الانجولي،في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، بستاد برج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بالكونفدرالية الافريقية.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما بحثا عن هدف مبكر يريح الأعصاب ونجح في فرض سيطرته وامتلاك الكرة حول منطقة الجزاء

دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس الانجولي جورج موتا.

لعب اتليتكو على المرتدات والتي شكلت خطورة على مرمى الزمالك رغم ضعف الكثافة العددية.

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يقود فرجاني ساسي هجمة ويسدد قوية بعيدا عن المرمى بعدها " هات

وخد" بين كهربا واوباما ويسدد الأخير بيسراه في السماء بشكل غريب بعد أن تأخر وزاد من صعوبة زاوية التسديد.

نشط احمد زيزو ولعب كمحور في التمرير البينى وتغيير مركزه وبات التسرع والارتباك في بناء الهجمات مشكلة حقيقية.

تباعدت خطوط الزمالك مع مرور الوقت وانحصرت الكرة في منتصف الملعب مما جعل الجماهير البيضاء تعاتب لاعبيها بنداءات لتحفيزهم دون جدوى.