شاهد.. دي خيا يعلق على وصوله للمباراة رقم مائة

دي خيا حارس مرمي مانشستر يونايتد كتب : أحمد البادي علق الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمي مانشستر يونايتد على الرقم المميز الذي حققه عقب مباراة فريقه أمام ليفربول والتي انتهت بالتعادل السلبي في إطار منافسات الجولة الــ27 من الدوري الإنجليزي. ووصل دي خيا إلى مائة مباراة لم تهز شباك مرماه في الدوري الإنجليزي ليأتي خلف حارسا الفريق السابقين الدنماركي بيتر شمايكل والهولندي فان دير سار. وكتب الحارس الإسباني على حسابه الشخصي على Advertisements موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، "فخور بوصولي ل 100 مباراة بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي على ملعب لا يقارن وهو أولد ترافورد". البالغ من العمر 28 عامًا انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2011 من أتليتكو مدريد الإسباني. شاهد تعليق اللاعب :

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