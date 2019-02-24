شاهد.. رئيس نادي سموحة يمنح مائة عضوية بنصف مليون جنيه

فرج عامر كتبت: سارة جاب الله أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن قبول عدد مائة عضوية بنصف مليون جنيه حتي بداية إبريل. إبريل. وقال فرج عامر عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قرر مجلس إدارة نادي سموحة قبول عدد ١٠٠ عضوية جديدة بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ حتي ١ابريل ٢٠١٩ وسيتم تطبيق رفع سعر العضوية ليصبح مليون جنيه مصري".

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