كلوب يتحدث عن أداء محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

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تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن أداء محمد صلاح خلال مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد والتي أنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب "أولد ترافود" ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال كلوب في تصريحات بعد المباراة "لا أعلمفي الحقيقة سبب عدم تقديم صلاح وماني أداءًا جيدًا، أعتقد أن التوفيق لم يحالفهم، لكني لست هنا لأشعرهم بخيبة الأمل، أنا هنا من أجل مساعدتهم من أجل إخراج أفضل ما لديهم".
وأضاف "مدافعي اليونايتد ليسوا عميان، واليوم لوك شاو وليندلوف قاما بعمل جيد في مباراة اليوم، أنا أتواجد هنا للحديث عن المباراة".
وتابع " صلاح يعلم أنه يستطيع تقديم أداء أفضل من مباراة اليوم، بالطبع هو يريد تقديم 100% من أداءه".
ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الدوري، في حين رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس.
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