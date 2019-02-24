وزير الرياضة.. نسعى لدعم الاتحادات الرياضية في تنظيم البطولات العالمية

شهدت صالة المركز الدولى للتنمية الرياضية بالغردقة مراسم ختام فعاليات بطولة مصر الدولية للتايكوندو بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر واللواء أحمد الفولى رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة، وعمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو.

وأقيمت البطولة خلال الفترة من 21 الي 24 فبراير الجاري ، بمشاركة 47 من مختلف أنحاء العالم.

وحقق المنتخب الوطني في هذه البطولة ٥ ميداليات بواقع ذهبية و ٤ برونزيات في منافسات البطولة.

حيث توجت هداية ملاك بالميدالية الذهبية في منافسات -٦٧ كجم. فيما حصد الميداليات البرونزية كل من :

معاذ نبيل (-٥٤ كجم)، و أحمد نصار (-٦٣ كجم)، و عبد الرحمن وائل (-٦٨ كجم)، و صلاح خيري (-٧٨ كجم)، وأحرز لاعب نادي هليوبوليس مهند غزلان ميدالية برونزية في منافسات+٨٧ كجم.

و قد خاض المنتخب الوطني الأول منافسات هذه البطولة ب 29 لاعبًا (16 لاعبًا و 13 لاعبة). و يقود المنتخب الوطني فنيًا

كابتن أسامة السيد و كابتن محمد مجدي.

وأعرب "وزير الشباب والرياضة ".. عن سعادته بتنظيم هذه البطولة بمحافظة البحر الأحمر، مما يعكس قدرة مصر التنظيمة لأي حدث رياضي عالمي، مؤكدا بأن مصر لديها من الإمكانات البشرية والفنية والمادية، التي تصنع دائما الفارق وتستطيع أن تساهم في إنجاح تلك الاحداث الرياضية الدولية.

وأشار "صبحى ".. ان هدف وزارة الشباب والرياضة هو دعم الاتحادات الرياضية في اقامة البطولات الكبري في مختلف المحافظات مثل البطولات والفعاليات التى اقيمت على مدار الاسبوع الماضى في اسوان وبورسعيد.

وفي ختام كلمته.. قدم الوزير الشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء احمد عبدالله على استضافة مدينة الغردقة لمنافسات بطولة مصر الدولية للتايكوندو.

وفي المقابل أكد اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر ان من واجبنا كمسؤلين لمحافظة من اكبر محافظات مصر ان تخرج هذه

Advertisements

البطولة بالشكل الأمثل مؤكدا ان اقامة مثل هذه البطولات تعطى انطباعا جيدا للدول الاخرى بأننا قادرون على تنظيم اكبر البطولات في العالم.

وقدم محافظ البحر الأحمر الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على دعمه الكامل للاتحادات والاندية مؤكدا ان محافظة البحر الاحمر فخورة بحضور الوزير.

وفي سياق متصل أهدى الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم الحزام الأسود إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة.

و البس سليم الحزام الأسود إلى صبحي كما سلمه اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو و نائب رئيس الاتحاد العالمي شهادة الحزام.

و أشار سليم أن هذا الإهداء تكريمًا من الاتحاد المصري لوزير الشباب و الرياضة لمجهوداته الكبيرة في دعم اتحاد التايكوندو و كل الاتحادات المصرية، حيث أن وزارة الشباب و الرياضة لا تتأخر عن أي من الاتحادات بالدعم المادي و المعنوي.

يذكر أن دكتور أشرف صبحي كان لاعبا للكاراتيه سابق و له باع و خبرة في الرياضات القتالية و الرياضة بشكل عام مما يجعله قادرًا على تقدير مجهودات اللاعبين و احتياجاتهم.

وفي ختام البطولة قام كل وزير الشباب والرياضة، ومحافظ البحر الأحمر، ورئيس الإتحاد الافريقي للتايكوندو ، ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو بتوزيع جوائز وميداليات البطولة على الفائزين بالمراكز الأولى.