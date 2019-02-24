مدرب بتروجت يختار 22 لاعبا للقاء الداخلية

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محمد عودة المدير الفني لبتروجتكتب: صبري حافظ
اختار محمد عودة المدير الفني لبتروجت 22 لاعبا للقاء الداخلية غدا الاثنين بستاد الشرطة بالعباسية في الجولة 24 للدوري الممتاز.
واللاعبون هم : محمد أبو النجا وأحمد تمساح وأحمد زولا ومؤمن إبراهيم ومحمود صلاح واحمد مصطفى واحمد عبد الرسول ومحمد فييرا وعلى
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