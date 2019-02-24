مدرب بتروجت يختار 22 لاعبا للقاء الداخلية

محمد عودة المدير الفني لبتروجت كتب: صبري حافظ اختار محمد عودة المدير الفني لبتروجت 22 لاعبا للقاء الداخلية غدا الاثنين بستاد الشرطة بالعباسية في الجولة 24 للدوري الممتاز. واللاعبون هم : محمد أبو النجا وأحمد تمساح وأحمد زولا ومؤمن إبراهيم ومحمود صلاح واحمد مصطفى واحمد عبد الرسول ومحمد فييرا وعلى فرج وابراهيم القاضي واحمد سالم صافي واحمد السباعي واحمد العجوز وحميدو ماو وكريس جادي وحمادة طلبه واسلام صيام ومحمد اسامة وشكري نجيب ومحمود عماد ومحمد صبحي.

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