مانشستر سيتي بطل كأس رابطة المحترفين الانجليزية على حساب تشيلسي

حقق فريق مانشستر سيتي لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز على تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بعد التعادل في الوقتين الاصلي والاضافي سلبيًا، بالمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد ويمبلي، في نهائي البطولة.

بدأت المباراة بحذر كبير بين الفريقين، خاصة من جانب تشيلسي محاولاً تفادي استقبال أهداف مبكرة.

وظل فريق مانشستر سيتي هو المسيطر على مجريات اللعب، وسط تراجع تشيلسي واعتماده على الهجمات المرتدة بشكل واضح.

وفي الدقيقة 24 سدد الارجنتيني أجويرو كرة قوية ولكنها جاءت فوق العارضة.

ومع اقتراب الشوط الاول من نهايته أرسل زينتشينكو عرضية خطيرة للسيتي إلى أوتاميندي الذي سددها ولكن تصدى لها كيبا حارس البلوز.

وكاد إيدين هازارد أن يسجل أول الاهداف بعد هجمة مرتدة رائعة، ليقوم البلجيكي بمرواغة مدافعي السيتي ليسدد الكرة، ولكن ترتطم بالأقدام.

هجمة مرتدة رائعة للبلوز عن طريق الفهد إيدين هازارد الذي قام بعدة مراوغات لدفاعات السيتي بشكل رائع ثم سدد في الأخير لكن اصطدمت بأقدام المدافعين وارتدت إلى وسط الملعب.

حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولم يختلف الشوط الثاني كثيراً عن الشوط الأول، وإن كان شهد حذر أكبر من الفريقين خوفاً من تلقي هدف يصعب تعويضه.

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ومن كرة سريعة لإيدين هازارد أرسل عرضية

أرضية إلى كانتي الذي سددها فوق العارضة.

وكاد رحيم سترلينج أن ينفرد بالمرمى من هجمة مرتدة سريعة ولكن جورجينهو ارتكب خطأ ليمنعه من التهديف.

حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الثاني، ليلجأ الفريقين إلى لعب أشواط إضافية.

ولم تأت الأشواط الاضافية بجديد حيث ساد الحذر خلال الوقت الاضافي، دون أي اثارة

ولم تظهر أحداث خلال الوقت الإضافي سوى في لقطة غريبة حينما قرر ساري إستبدال حارس مرماه كيبا لإصابته، ولكن اللاعب رفض الخروج من الملعب في واقعة غريبة، الأمر الذي جعل المدير الفني الإيطالي يدخل في حالة من الغضب، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية

وخلال ركلات الجزاء، فاز السيتي بإحراز 4 ركلات مقابل 3 ركلات لتشيلسي.

وبذلك يحافط مانشستر سيتي على اللقب الذي احرزه الموسم الماضي، ليرتفع رصيد ألقابه لبطولة كأس رابطة المحترفين إلى 6 مرات.