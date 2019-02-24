في لقطة غريبة..كيبا يرفض استبداله وساري يفقد أعصابه

في لقطة غريبة في عالم كرة القدم، رفض كيبا حارس مرمى تشيلسي، خروجه من المباراة واستبداله مع كباليرو، بعدما قرر ماوريسيو ساري مدرب البلوز إخراجه بسبب شعور كيبا بآلام في قدمه خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، في نهائي مباراةكأس الرابطة الإنجليزية.
وتعطلت مجريات اللعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، بسبب طلب ساري بخروج كيبا ليتم استبداله مع كباليرو، إلا أن الأخير قد رفض، وواصل عملية رفضه، إلا أن ساري
واستقر الأمر في النهاية على بقاء كيبا حارس تشيلسي وعدم خروجه.
شاهد اللقطة..
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