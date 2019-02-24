نبروه يشكو مدرب الرجاء لاتحاد الكرة

قرر مجلس إدارة نادى نبروه برئاسة أحمد المسيرى تقديم شكوى لإتحاد الكرة يطالب فيها مدرب الفريق السابق والرجاء الحالى طارق محجوب بسداد مبلغ ١٥ ألف جنيه قيمة راتبه الشهرى بعد تركه للفريق دونسابق إنذار وتوليه تدريب الفريق المطروحى.
صرح بذلك رضا شعلان عضو مجلس الإدارة الذى أكد أن محجوب يتحمل مسئولية عدم تأهل الفريق لدورة الترقى المؤهلة للممتاز
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