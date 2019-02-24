نبروه يشكو مدرب الرجاء لاتحاد الكرة

احمد المسيري رئيس نادي نبروه كتب- صبري حافظ: قرر مجلس إدارة نادى نبروه برئاسة أحمد المسيرى تقديم شكوى لإتحاد الكرة يطالب فيها مدرب الفريق السابق والرجاء الحالى طارق محجوب بسداد مبلغ ١٥ ألف جنيه قيمة راتبه الشهرى بعد تركه للفريق دون سابق إنذار وتوليه تدريب الفريق المطروحى. سابق إنذار وتوليه تدريب الفريق المطروحى. صرح بذلك رضا شعلان عضو مجلس الإدارة الذى أكد أن محجوب يتحمل مسئولية عدم تأهل الفريق لدورة الترقى المؤهلة للممتاز ب بعد أن ترك الفريق فى توقيت صعب لتولى تدريب الرجاء مؤكدا أنه حصل على راتبه مقدما ولم يعمل سوى خمسة أيام فقط كما حصل على جميع مستحقاته بالكامل مشيرا إلى أنه سيتم تقديم إيصال باستلامه راتبه مع الشكوى المقدمة لاتحاد الكرة .

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