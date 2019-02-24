بيراميدز يعبر أزماته بفوز صعب على المقاولون ويستعيد الوصافة

كتب- صبري حافظ: حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على المقاولون العرب بهدف نظيف بستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري الممتاز. أحرز الهدف عمر خربين في الدقيقة 65. ارتفع رصيد بيراميدز إلى 48 نقطة متساويا مع الأهلي في الرصيد ويتفوق في فوزه على الأهلي في لقاءات المواجهة وان كان بيراميدز لعب 3 مباريات أكثر عن الأهلي والزمالك، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 34 نقطة في المركز الخامس.

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