حقق فريق أتلتيكو مدريد، الأحد، الفوز على ضيفه فياريال بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



شكل أتلتيكو مدريد ضغطا كبيرا على الضيوف طوال الشوط الأول، ونجح في التقدم عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 31.



وفي الشوط الثاني، بدأ فياريال في الضغط الهجومي، وحاول التعادل، لكن أتلتيكو مدريد نجح في إضافة الهدف الثاني عبر ساول نيغريز في الدقيقة 88.



بهذه النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما تجمد رصيد فياريال عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.



ويتصدر المسابقة فريق برشلونة برصيد 57 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يجتاز فياريال في "الليغا" بهدفين دون رد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.