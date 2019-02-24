رياضة | بعد التتويج بكأس الرابطة.. الأرقام القياسية تتوالى على مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التتويج بكأس الرابطة.. الأرقام القياسية تتوالى على مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على حساب نادي تشيلسي، عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي.

وحقق ‏مانشستر سيتي بطولة رسمية لمرتين على التوالي لأول مرة في تاريخه، ولأول مرة منذ 2010 يُحقق فريقٌ ما بطولة كأس الرابطة لمرتين على التوالي.

وكان الفريق الأزرق قد فاز باللقب في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا أيضاً.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة.