رياضة | أهداف مباراة - بيراميدز 1 × 0 المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بيراميدز 1 × 0 المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال 2 x

16:05 0 ساوثهامتون مانشستر يونايتد 0 x

16:05 0 ليفربول الدوري الإيطالي بولونيا 0 x

16:00 1 يوفنتوس بارما 0 x

19:00 1 نابولي فيورنتينا 0 x

21:30 0 انتر ميلان الدوري الإسباني ليجانيس 1 x

13:00 1 فالنسيا أتلتيكو مدريد 1 x

17:15 0 فياريال ليفانتي - x

21:45 - ريال مدريد الدوري الألماني الدرجة الأولى هانوفر 96 0 x

16:30 3 آينتراخت فرانكفورت بوروسيا دورتموند 0 x

19:00 0 باير ليفركوزن الدوري الفرنسي الدرجة الأولى موناكو Advertisements 0 x

22:00 0 ليون كأس رابطة المحترفين الإنجليزية تشيلسي 0 x

18:30 0 مانشستر سيتي كأس الكونفيدرالية الأفريقية الرجاء الرياضي - المغرب 1 x

18:00 3 نهضة بركان - المغرب النادي الصفاقسي - تونس 0 x

18:00 0 ساليتاس - بوركينا فاسو زيسكو يونايتد - زامبيا 0 x

18:00 0 الهلال - السودان حسنية أكادير - المغرب 0 x

21:00 0 أوثو دويو - الكونجو الزمالك - مصر 0 x

21:00 0 بيترو أتلتيكو - أنغولا النجم الساحلي - تونس 0 x

21:00 0 إينوجو رينجرز - نيجيريا جورماهبا 2 x

15:00 0 نصر حسين داي الدوري المصري الممتاز الجونة 1 x

16:00 2 الأهلي بيراميدز 1 x

19:00 0 المقاولون العرب

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