رياضة | شباب "الجرافيتي" يوجهون رسالة حب لـ"تركي آل الشيخ".. ويرد: شكرًا لكم ويوعدهم بالدعم! (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب "الجرافيتي" يوجهون رسالة حب لـ"تركي آل الشيخ".. ويرد: شكرًا لكم ويوعدهم بالدعم! (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، الشكر لمجموعة الشباب الذين قاموا برسم "جرافيتي" له على جدران احد الملاعب في طنطا.

ونشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" صورة للشباب صاحب فكرة رسم "جرافيتي" له في طنطا مع حسام البدري رئيس بيراميدز، أثناء تواجدهما في ملعب "الدفاع الجوي" اليوم لمتابعة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب وعلق عليها قائلًا: "أشكر الشباب المحترمين على هذه الصورة وسيكون هنالك دعم لهم وللاكاديمية التي ينتمون لها في طنطا".

كما نشر "آل الشيخ" مقطع فيديو يتضمن رسالة من هؤلاء الشباب له عقب مباراة بيراميدز والمقاولون جاء فيه: "

احنا موجودين في الدفاع الجوي وعايزين نوجه لك رسالة .. نتمني استمرارك مع بيراميدز وألا ترحل.. وننتظر وصولك لمصر بالسلامة لتقديم هدية خاصة لك..ونشكرك على دعمك .. احنا بنحبك والآلاف من الجماهير يحبونك مش عايزينك تمشي".