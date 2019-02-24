رياضة | نجم إنجلترا: يجب على تشيلسي طرد "كيبا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم إنجلترا: يجب على تشيلسي طرد "كيبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النجم الإنجليزي السابق كريستوفر سوتون، إنتقادًا لاذعًا لحارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي كيبا أريزابلاجا، بعد اعتراضه على قرار مدربه ماوريسيو ساري بالخروج، ليشارك زميله في حراسة المرمى.