رياضة | نجم إنجلترا: يجب على تشيلسي طرد "كيبا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم إنجلترا: يجب على تشيلسي طرد "كيبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه النجم الإنجليزي السابق كريستوفر سوتون، إنتقادًا لاذعًا لحارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي كيبا أريزابلاجا، بعد اعتراضه على قرار مدربه ماوريسيو ساري بالخروج، ليشارك زميله في حراسة المرمى.
وقال سوتون في تصريحات صحفية عقب خسارة تشيلسي بطولة كأس الرابطة لصالح مانشستر سيتي: "يتحدثون عن اقالة ساري، أعتقد أن على تشيلسي إقالة كيبا".
وواصل حديثه عن كيبا قائلاً: "لو كنت مكان ساري لغادرت؛ لا يُمكن أن يتم التقليل من قدري هكذا. لماذا لم يقم أحد اللاعبين بسحب كيبا للخروج؟ إن كان علينا الحديث عن الإقالة – يجب إقالة كيبا وليس ساري!".