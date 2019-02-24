رياضة | نابولي يسحق بارما برباعية في الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يسحق بارما برباعية في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد نابولي لسكة الانتصارات في "السيري آ" بعد أن أمطر شباك مضيفه بارما برباعية نظيفة، الأحد، ضمن الجولة الـ25.

وعلى ملعب (إنيو تارديني)، سجل فريق الجنوب الإيطالي ثنائية في كل شوط حيث، اصطبغ هدفي الشوط الأول بالنكهة البولندية بتوقيع لاعب الوسط بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 19 ، ثم المهاجم أركاديوش ميليك في الدقيقة 36.

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وفي الشوط الثاني، واصل ميليك التألق بهدفه الشخصي الثاني والثالث لنابولي في الدقيقة 73 ، قبل أن يختتم الجزائري الشاب آدم أوناس رباعية الضيوف في الدقيقة 82.

وبهذا يعود "الآزوري" لدرب الانتصارات بعد التعادل سلبيا في الجولة الماضية أمام نابولي، ليضيف 3 نقاط لرصيده الذي أصبح 56 في المركز الثاني بفارق 13 نقطة عن المغرد خارج السرب يوفنتوس.

بينما سقط بارما في فخ الخسارة الثالثة على التوالي، الـ12 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الـ13.