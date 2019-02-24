رياضة | عاجل.. نهاية ساري تقترب بعد خسارة لقب كأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نهاية ساري تقترب بعد خسارة لقب كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت نهاية الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي من نهايتها مع البلوز، وذلك عقب خسارته أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وخسر تشيلسي أمام مانشستر سيتي 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وأصبحت نهاية ساري مع البلوز قريب من أي وقت مضي، حيث بات قرار إقالته من تدريب تشيلسي قريبًا من قبل الروسي ابراهموفيتش مالك النادي.

ويظهر في الصورة الإيطالي زولا المدرب المساعد لتشيلسي، وفرانك لامبارد لاعب الفريق السابق والفرنسب لوران بلان المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان لتولي قيادة الفريق.