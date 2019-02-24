رياضة | عاجل.. جماهير الزمالك للاعبين: ألعب بقى ياعم خلي عندك دم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جماهير الزمالك للاعبين: ألعب بقى ياعم خلي عندك دم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هتفت جماهير الزمالك المتواجدة في برج العرب خلال مباراة بيتروأتليتكو الأنجولي بالكونفدرالية ضد لاعبي الفريق بسبب تراجع المستوى.

ورددت الجماهير هتافات "ألعب بقا ياعم..خلي عندك دم".

ولم يقدم الزمالك المستوى المأمول في الشوط الأول وسيطرت نتيجة التعادل السلبي.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موس 2018-2019.

وبهذا الفوز رفع نادي بيراميدز رصيده إلي 48 نقطة ليستعيد المركز الثاني مجددًا، متفوقًا بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 52 نقطة.

وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز:-

1- الزمالك: 52 نقطة

2- بيراميدز: 48 نقطة

3- الأهلي: 48 نقطة

4- مصر المقاصة: 35 نقطة

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5- المقاولون العرب: 34 نقطة

6- المصري البورسعيدي: 32 نقطة

7- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- طلائع الجيش: 26 نقطة

10- الجونة: 26 نقطة

11- حرس الحدود: 26 نقطة

12- سموحة: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- بتروجيت: 22 نقطة

16- النجوم: 21 نقطة

17- إنبي: 21 نقطة

18- وادي دجلة: 20 نقطة