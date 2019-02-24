رياضة | عاجل.. السيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما تغلب على تشيلسي بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بدون أهداف.

وجاء اللقاء متوازنا بين الفريقين، حيث شهد قوة وندية كبيرة بين الفريقين طوال الـ120 دقيقة.

ولم ينجح الفريقان في زيارة الشباك طوال الوقت الأصلي والإضافي ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح والتي أبتسمت للسيتي وأضافة إليه لقب جديد ليفوز بلقبه السادس في كأس الرابطة الإنجليزية.