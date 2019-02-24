رياضة | عاجل.. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص تركى آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على توجيه رسالة إلى لاعبي فريقه بعد الفوز على المقاولون العرب ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب مالك بيراميدز عبر "فيسبوك" :"مباراة جيدة ضد فريق ممتاز احيي نادي المقاولون العرب على المستوى والروح الرياضية".

وتابع:"نورتوا ملعب اخوانكم لديكم مدرب كبير أنا معجب فيه وكرئيس للاتحاد العربي أتمنى ان يتيح لنا فرصة لدعمه في برامج الاتحاد العربي للمعايشة مع مدربين عالميين اذا أحب ذلك، اما بالنسبة لبيراميدز فلهم مكافأة فوز 30الف جنيه لكل لاعب والجهاز الفني والاداري".

وواصل:"ابتدأ الفريق يفهم اسلوب دياز من مباراة لاخرى .... برافوا الشناوي والدفاع ودونقا والسعيد وخربين ولكل نجوم الفريق اليوم... مع الوقت ومع الانسجام وتلافي الاخطاء سيكون فريق لايقهر أشكر لاعيبي براميدز واشكر الجمهور على لفتتهم اليوم مبروك ياريس حسام ومبروك ياعاصي ومبروك ياعميد ومبروك لكل مجلس الادارة".