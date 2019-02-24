رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موس 2018-2019.

وبهذا الفوز رفع نادي بيراميدز رصيده إلي 48 نقطة ليستعيد المركز الثاني مجددًا، متفوقًا بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 52 نقطة.

وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز:-

1- الزمالك: 52 نقطة

2- بيراميدز: 48 نقطة

3- الأهلي: 48 نقطة

4- مصر المقاصة: 35 نقطة

5- المقاولون العرب: 34 نقطة

6- المصري البورسعيدي: 32 نقطة

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7- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- طلائع الجيش: 26 نقطة

10- الجونة: 26 نقطة

11- حرس الحدود: 26 نقطة

12- سموحة: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- بتروجيت: 22 نقطة

16- النجوم: 21 نقطة

17- إنبي: 21 نقطة

18- وادي دجلة: 20 نقطة