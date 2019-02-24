رياضة | جماهير الزمالك تعلن غضبها بهتافات ببرج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك تعلن غضبها بهتافات ببرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت جماهير الزمالك الموجودة في مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب بمطالبة الفريق بالفوز بمواجهة اليوم أمام بترو أتلتيكو الأنجولي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

وهتفت الجماهير : مش هننادي على حد عايزين رجالة بجد، حيث حرصت على عدم توجبه هتافات فردية لبعض اللاعبين كما كان المعتاد في المباريات السابقة بسبب النتائج السلبية الأخيرة.

وطالبت الجماهير اللاعبين بالفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في هذه النسخة، من اجل عودة الفارس الابيض لمناصات التتويج الإفريقية وهتفت أفريقيا يا زمالك.