رياضة | جماهير الزمالك تعلن غضبها بهتافات ببرج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك تعلن غضبها بهتافات ببرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت جماهير الزمالك الموجودة في مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب بمطالبة الفريق بالفوز بمواجهة اليوم أمام بترو أتلتيكو الأنجولي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية
وهتفت الجماهير : مش هننادي على حد عايزين رجالة بجد، حيث حرصت على عدم توجبه هتافات فردية لبعض اللاعبين كما كان المعتاد في المباريات السابقة بسبب النتائج السلبية الأخيرة.
وطالبت الجماهير اللاعبين بالفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في هذه النسخة، من اجل عودة الفارس الابيض لمناصات التتويج الإفريقية وهتفت أفريقيا يا زمالك.
وحقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موس 2018-2019.
وبهذا الفوز رفع نادي بيراميدز رصيده إلي 48 نقطة ليستعيد المركز الثاني مجددًا، متفوقًا بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 52 نقطة.
وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز:-
1- الزمالك: 52 نقطة
2- بيراميدز: 48 نقطة
3- الأهلي: 48 نقطة
4- مصر المقاصة: 35 نقطة
5- المقاولون العرب: 34 نقطة
6- المصري البورسعيدي: 32 نقطة
7- الإنتاج الحربي: 31 نقطة
8- الإسماعيلي: 27 نقطة
9- طلائع الجيش: 26 نقطة
10- الجونة: 26 نقطة
11- حرس الحدود: 26 نقطة
12- سموحة: 25 نقطة
13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة
14- الداخلية: 22 نقطة
15- بتروجيت: 22 نقطة
16- النجوم: 21 نقطة
17- إنبي: 21 نقطة
18- وادي دجلة: 20 نقطة