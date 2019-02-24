رياضة | الصفاقسي يتعادل مع ساليتاس في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفاقسي يتعادل مع ساليتاس في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الصفاقسي التونسي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساليتاس البوركيني، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وعجز الصفاقسي عن تحقيق الفوز للجولة الثانية تواليا، في سباق كأس الكونفدرالية، بعد التعادل المخيب في الجولة الماضية، في عقر داره أمام رينجرز النيجيري.

وحافظ الصفاقسي على قمة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام ملاحقه رينجرز، فيما رفع الفريق البوركينابي رصيد النقاط إلى الرقم 2 في المركز الثالث.