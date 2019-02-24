رياضة | إيسكو يفاجئ ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيسكو يفاجئ ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بأن فرانشيسكو إيسكو نجم وسط ريال مدريد مستقبله حسم مع المرينجي خلال الفترة المقبلة في ظل حالة التوتر الدائرة بينه وبين مدربه.

وأفاد موقع Le10Sport بأن إيسكو قد أبلغ بالفعل الملكي برغبته في الرحيل الموسم المقبل خلال الجلسة التي عقدها مع المدير العام للميرنجي مؤخرًا.

وأشار Le10Sport إلى أن إيسكو طلب الرحيل عن ريال مدريد سواء استمر الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني للميرنجي في منصبه أم لم يستمر وأبلغ مدير ريال مدريد خلال الجلسة بذلك.

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وذكر الموقع بأن إيسكو لم يكتف بجلسة المدير العام لريل مدريد وقرر إبلاغ مدربه سولاري بقرار رحيله عن الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط إيسكو بالانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في ظل رغبة بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في ضمه.

ولا يعتبر مانشستر سيتي النادي الوحيد الراغب في خدمات إيسكو، حيث يصارع يوفنتوس الإيطالي نظيره مانشستر سيتي للظفر بخدمات اللاعب الإسباني.