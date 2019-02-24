رياضة | رسميًا .. اتحاد جدة يعلن إقالة "بيليتش" وتعيين "سييرا" خلفًا له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا .. اتحاد جدة يعلن إقالة "بيليتش" وتعيين "سييرا" خلفًا له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة إتحاد جدة السعودي إقالة الكرواتى سلافين بيليتش المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج، وتعيين التشيلى لويس سييرا المدرب السابق للفريق، خلفًا له حتى نهاية الموسم الحالى.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي على موقع "تويتر" بيانًا جاء فيه:

" قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر بعد مراجعة نتائج الفريق الكروي الأول في المرحلة الماضية والتي لم تكن في مستوي التطلعات بالرغم من عمل المجلس على تهيئة كافة السبل الممكنة أمام الجهاز الفني لتصحيح مسار الفريق وإعادته لوضعه الطبيعي إنهاء التعاقد مع الكرواتي سلافين بيليتش وجهازه الفني المساعد وتوجيه الشكر لهم على عملهم في الفترة الماضية.

Advertisements

وسيتواجد خلال الساعات المقبلة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا في مدينة دبي الإماراتي تمهيدًا للتعاقد معه إلي نهاية الموسم مع إمكانية تمديد مدة العقد لموسم آخر باتفاق الطرفين

وسيصل المدرب إلي مدينة جدة بإذن الله يوم بعد غد الثلاثاء لقيادة تدريبات الفريق".

يذكر أن فريق اتحاد جدة السعودي يحتل المركز قبل الاخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة.