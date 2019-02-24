اونلاين | Kora star .. بث مباشر ريال مدريد وليفانتي.. Yalla shoot.. مشاهدة ريال مدريد يلا شوت لايف

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Kora star .. بث مباشر ريال مدريد وليفانتي.. Yalla shoot.. مشاهدة ريال مدريد يلا شوت لايف

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Kora star .. بث مباشر ريال مدريد وليفانتي.. Yalla shoot.. مشاهدة ريال مدريد يلا شوت لايف

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، المقامة اليوم الأحد 24 فبراير.

Kora star .. بث مباشر ريال مدريد وليفانتي.. Yalla shoot.. مشاهدة ريال مدريد يلا شوت لايف

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي، التي تقام على ستاد "سيوتات دي فالنسيا"، على قنوات "بي إن سبورت" الساعة 9:45 مساءً.

Kora star .. بث مباشر ريال مدريد وليفانتي.. Yalla shoot.. مشاهدة ريال مدريد يلا شوت لايف

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف أتلتيكو مدريد، و9 عن برشلونة صاحب الصدارة.

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Kora star .. بث مباشر ريال مدريد وليفانتي.. Yalla shoot.. مشاهدة ريال مدريد يلا شوت لايف

ويدخل ريال مدريد اللقاء من أجل الفوز لا غير، وتعويض خسارته الماضية أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف في مفاجئة ونتيجة غير متوقعة.

Kora star .. بث مباشر ريال مدريد وليفانتي.. Yalla shoot.. مشاهدة ريال مدريد يلا شوت لايف

يحل نادي ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نادي ليفانتى، في مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر ، وهي المواجهة التي سوف تجمع الناديين مساء اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 على ملعب “سيوتات دى فالنسيا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المباراة باحثا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، والعودة من جديد لسكة الانتصارات، التي توقفت الجولة الماضية بالخسارة أمام ضيفه جيرونا بهدفين مقابل هدف، بعد 5 انتصارات متتالية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

ويفتقد النادى الملكي في مباراة الغد لخدمات قائده سيرجيو راموس بداعي الإيقاف، بعد تعرضه للطرد خلال لقاء جيرونا الماضي، بجانب ماركوس يورينتى المصاب.