الارشيف / اخبار الرياضه

اونلاين | بدأت live: مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر| مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم الأحد 24-2-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدأت live: مشاهدة مباراة بث مباشر| مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم الأحد 24-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الففجر" خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي، في الجولة الـ25 من ، المقامة اليوم الأحد 24 فبراير.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي، التي تقام على ستاد "سيوتات دي فالنسيا"، على قنوات "بي إن سبورت" الساعة 9:45 مساءً.

Advertisements

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف أتلتيكو مدريد، و9 عن صاحب الصدارة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء من أجل الفوز لا غير، وتعويض خسارته الماضية أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف في مفاجئة ونتيجة غير متوقعة.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا