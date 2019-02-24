اونلاين | بدأت live: مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر| مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم الأحد 24-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدأت live: مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر| مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم الأحد 24-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الففجر" خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، المقامة اليوم الأحد 24 فبراير.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي، التي تقام على ستاد "سيوتات دي فالنسيا"، على قنوات "بي إن سبورت" الساعة 9:45 مساءً.

Advertisements

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف أتلتيكو مدريد، و9 عن برشلونة صاحب الصدارة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء من أجل الفوز لا غير، وتعويض خسارته الماضية أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف في مفاجئة ونتيجة غير متوقعة.