اونلاين | يلا شوت hd | مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني ( بث مباشر) - كورة لايف

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يحل نادي ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نادي ليفانتى، في مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر ، وهي المواجهة التي سوف تجمع الناديين مساء اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 على ملعب “سيوتات دى فالنسيا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المباراة باحثا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، والعودة من جديد لسكة الانتصارات، التي توقفت الجولة الماضية بالخسارة أمام ضيفه جيرونا بهدفين مقابل هدف، بعد 5 انتصارات متتالية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

ويفتقد النادى الملكي في مباراة الغد لخدمات قائده سيرجيو راموس بداعي الإيقاف، بعد تعرضه للطرد خلال لقاء جيرونا الماضي، بجانب ماركوس يورينتى المصاب.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وكان المرنجى قد خسر لقاء الدور الأول أمام ممثل مدينة فالنسيا بنتيجة 2 – 1، ويغيب ريال مدريد عن الفوز أمام ليفانتى في الليجا منذ 2 مارس عام 2016 بنتيجة 3 – 1.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 45 نقطة، متأخرا عن غريمه التقليد نادي برشلونة صاحب الصدارة برصيد 54 نقطة، بينما يحتل ليفانتى المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ريجيلون ، فاران ، ناتشو ، كارفخال

الوسط: كاسيميرو ، مودريتش ، كروس

الهجوم: بنزيما ، فينيسيوس جونيور ، فاسكيز

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

سيسعى الفريق الملكي خلال المباراة إلى تعويض النقاط الثلاث التي خسرها على أرضه أمام جيرونا في المرحلة الماضية وتحقيق فوز يضمن له على الأقل الإبقاء على فارق النقاط التسع التي تفصله عن غريمه الكاتالوني إن لم يكن تقليصها في حال تعثر الأخير أمام إشبيلية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

مباراة ريال مدريد وليفانتي ستقام اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

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موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

البطولة: الدوري الإسباني الدرجة الأولى

المباراة: ليفانتي ضد ريال مدريد الأسبوع: 25

الملعب: ملعب سيوتات دي فالنسيا

الحكم: ايغليسياس فيلانويفا ايغناسيو

المعلق : خليل البلوشي

التوقيت: مباراة ريال مدريد وليفانتي ستقام اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 1 FR

Ziggo Sport Select HD

beIN SPORTS HD 4 TR

Movistar+ Partidazo

Varzish Sport HD

LaLiga TV Bar

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium

Eleven Sports 1 HD portugal

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر