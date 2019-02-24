اونلاين | يلا شوت| بث مباشر ريال مدريد وليفانتي | مشاهدة ريال مدريد وليفانتي | يلا كورة لايف | مباراة ريال مدريد لايف كورة

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يلا شوت| بث مباشر ريال مدريد وليفانتي | مشاهدة ريال مدريد وليفانتي | يلا كورة لايف | مباراة ريال مدريد لايف كورة

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي، التي تقام على ستاد "سيوتات دي فالنسيا"، على قنوات "بي إن سبورت" الساعة 9:45 مساءً.

يلا شوت| بث مباشر ريال مدريد وليفانتي | مشاهدة ريال مدريد وليفانتي | يلا كورة لايف | مباراة ريال مدريد لايف كورة

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف أتلتيكو مدريد، و9 عن برشلونة صاحب الصدارة.

يلا شوت| بث مباشر ريال مدريد وليفانتي | مشاهدة ريال مدريد وليفانتي | يلا كورة لايف | مباراة ريال مدريد لايف كورة

ويدخل ريال مدريد اللقاء من أجل الفوز لا غير، وتعويض خسارته الماضية أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف في مفاجئة ونتيجة غير متوقعة.

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يلا شوت| بث مباشر ريال مدريد وليفانتي | مشاهدة ريال مدريد وليفانتي | يلا كورة لايف | مباراة ريال مدريد لايف كورة

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، المقامة اليوم الأحد 24 فبراير.

يلا شوت| بث مباشر ريال مدريد وليفانتي | مشاهدة ريال مدريد وليفانتي | يلا كورة لايف | مباراة ريال مدريد لايف كورة

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي، التي تقام على ستاد "سيوتات دي فالنسيا"، على قنوات "بي إن سبورت" الساعة 9:45 مساءً.

يلا شوت| بث مباشر ريال مدريد وليفانتي | مشاهدة ريال مدريد وليفانتي | يلا كورة لايف | مباراة ريال مدريد لايف كورة

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف أتلتيكو مدريد، و9 عن برشلونة صاحب الصدارة.