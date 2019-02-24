اونلاين | Real Madrid بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي kora star 24 فبراير في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Real Madrid بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي kora star 24 فبراير في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي، في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، المقامة اليوم الأحد 24 فبراير.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي، التي تقام على ستاد "سيوتات دي فالنسيا"، على قنوات "بي إن سبورت" الساعة 9:45 مساءً.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف أتلتيكو مدريد، و9 عن برشلونة صاحب الصدارة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء من أجل الفوز لا غير، وتعويض خسارته الماضية أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف في مفاجئة ونتيجة غير متوقعة.

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يحل نادي ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نادي ليفانتى، في مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر ، وهي المواجهة التي سوف تجمع الناديين مساء اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 على ملعب “سيوتات دى فالنسيا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المباراة باحثا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، والعودة من جديد لسكة الانتصارات، التي توقفت الجولة الماضية بالخسارة أمام ضيفه جيرونا بهدفين مقابل هدف، بعد 5 انتصارات متتالية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

ويفتقد النادى الملكي في مباراة الغد لخدمات قائده سيرجيو راموس بداعي الإيقاف، بعد تعرضه للطرد خلال لقاء جيرونا الماضي، بجانب ماركوس يورينتى المصاب.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وكان المرنجى قد خسر لقاء الدور الأول أمام ممثل مدينة فالنسيا بنتيجة 2 – 1، ويغيب ريال مدريد عن الفوز أمام ليفانتى في الليجا منذ 2 مارس عام 2016 بنتيجة 3 – 1.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 45 نقطة، متأخرا عن غريمه التقليد نادي برشلونة صاحب الصدارة برصيد 54 نقطة، بينما يحتل ليفانتى المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.