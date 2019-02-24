اونلاين | bein sport HD بث مباشر| مباراة ريال مدريد وليفانتي الأحد 24-2-2019 online live

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bein sport HD بث مباشر| مباراة ريال مدريد وليفانتي الأحد 24-2-2019 online live

يحل نادي ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نادي ليفانتى، في مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر ، وهي المواجهة التي سوف تجمع الناديين مساء اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 على ملعب “سيوتات دى فالنسيا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

bein sport HD بث مباشر| مباراة ريال مدريد وليفانتي الأحد 24-2-2019 online live

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المباراة باحثا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، والعودة من جديد لسكة الانتصارات، التي توقفت الجولة الماضية بالخسارة أمام ضيفه جيرونا بهدفين مقابل هدف، بعد 5 انتصارات متتالية.

bein sport HD بث مباشر| مباراة ريال مدريد وليفانتي الأحد 24-2-2019 online live

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

ويفتقد النادى الملكي في مباراة الغد لخدمات قائده سيرجيو راموس بداعي الإيقاف، بعد تعرضه للطرد خلال لقاء جيرونا الماضي، بجانب ماركوس يورينتى المصاب.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

وكان المرنجى قد خسر لقاء الدور الأول أمام ممثل مدينة فالنسيا بنتيجة 2 – 1، ويغيب ريال مدريد عن الفوز أمام ليفانتى في الليجا منذ 2 مارس عام 2016 بنتيجة 3 – 1.

bein sport HD بث مباشر| مباراة ريال مدريد وليفانتي الأحد 24-2-2019 online live

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

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جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 45 نقطة، متأخرا عن غريمه التقليد نادي برشلونة صاحب الصدارة برصيد 54 نقطة، بينما يحتل ليفانتى المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

bein sport HD بث مباشر| مباراة ريال مدريد وليفانتي الأحد 24-2-2019 online live

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ريجيلون ، فاران ، ناتشو ، كارفخال

الوسط: كاسيميرو ، مودريتش ، كروس

الهجوم: بنزيما ، فينيسيوس جونيور ، فاسكيز

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

سيسعى الفريق الملكي خلال المباراة إلى تعويض النقاط الثلاث التي خسرها على أرضه أمام جيرونا في المرحلة الماضية وتحقيق فوز يضمن له على الأقل الإبقاء على فارق النقاط التسع التي تفصله عن غريمه الكاتالوني إن لم يكن تقليصها في حال تعثر الأخير أمام إشبيلية.

مشاهدة مباراة رbein sport HD بث مباشر| مباراة ريال مدريد وليفانتي الأحد 24-2-2019 online live

يال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

مباراة ريال مدريد وليفانتي ستقام اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.