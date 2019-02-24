اونلاين | بدأت الآن كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو zamalek live بث مباشر الاسطورة رابط سريع

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الاخير بالمجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة، بعد فشله فى تصحيح أوضاعه بالمجموعة الرابعة في دور المجموعات بـ الكونفدرالية الإفريقية، حيث حقق التعادل الإيجابي بهدف لجل فريق أمام نصر حسين داي الجزائري، بعد الهزيمة من جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهو مايضع الفارس الأبيض في مأزق للخروج والتأهل من دور المجموعات، والمنافسة من جديد على لقب البطولة الأفريقية، التي كانت الأقرب إلى القلعة البيضاء.

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في المقابل يدخل فريق بترو أتليتكو الأنجولي اللقاء، وهو في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، حصدها من مبارتين، والذي يسعى هو الاخر لتخطي عقبة الزمالك، وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، للتأهل والمنافسة على اللقب، كما صرح بيتو بيانكي المدير الفني للفريق، على إمكانية الخروج بنتيجة إيجابية، مؤكدًا أن لديه أساليب خططية، وسيقاتل للفوز باللقاء.

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تحظى مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الانجولى، التى تقام فى التاسعة من مساء اليوم الأحد 24 – 2- 20219، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بأهمية كبيرة لدى جماهير الأبيض.

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ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز فى المباراة المصيرية، من أجل العودة إلى الطريق الصحيح، بعد أن خسر أولى مباريات دور المجموعات أمام جورماهيا الكيني قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع نصر حسين داي.

ويواجه الزمالك ظروفا صعبة ليس بسبب احتمال خروجه من بطولة الكونفيدرالية فقط، ولكن بسبب خسارته نقطتين في السباق على لقب الدورى العام الذى يتصدر ترتيبه بفارق 4 نقاط عن منافسه التقليدى الأهلى، بعد تعادله مع طلائع الجيش.

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تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بإقامة مباراة الفريق المقبلة أمام بترو اتليتكو الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية في التاسعة من مساء اليوم الأحد.