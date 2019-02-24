اونلاين | Zamalek live الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الأنجولي بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot اونلاين| ماتش الزمالك

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Zamalek live الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الأنجولي بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot اونلاين| ماتش الزمالك

أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس تشكيل مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، في المباراة المقرر إقامتها على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية التي يحتل صدارتها حالياً جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط ثم بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 3 نقاط في المركز الثالث وفى مؤخرة الترتيب الزمالك في المركز الرابع بنقطة وحيدة وشهد تشكيل الزمالك دخول زيزو على حساب إبراهيم حسن.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

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حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.