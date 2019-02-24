اونلاين | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 الكونفدرالية

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كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 الكونفدرالية

يلتقي فريقي الزمالك وبترو أتلتيكو ضمن بطولة الكونفدرالية 2019، الجولة الثالثة لقاء الذهاب، الزمالك في مواجهة أقل ما يقال عنها، مواجهة حاسمة، وذلك لما تحمله من خطورة كبيرة علي مشوار الفريق الأفريقي، وعدم الإستمرار في المؤخرة بالمجموعة الصعبة، وسيلاقي الفريق نادي بترو أتلتيكو الأنجولي، والذي يأتي بضيافة حارة وذكريات فلافيو مدرب الفريق المساعد، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء أيضاً، فمن سينجح في هذه المواجهة الصعبة، الزمالك علي ملعبه وبين جماهيره، أم سيكون لديه الفرصة من أجل النهوض مجدداً وتحقيق إنتصار سهل علي حساب المنافس.

كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 الكونفدرالية

تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك وبترو أتلتيكو في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

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كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 الكونفدرالية

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كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 الكونفدرالية

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك وبترو أتلتيكو مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.