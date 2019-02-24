شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام ليفانتي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ليفانتي، في المباراة التي تجمع بينهما في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل الميرنجي كالتالي:

في حراسة المرمى: كورتوا

في الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، ريجيلون

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في الوسط: كاسيميرو، مودريتش، توني كروس، فينيسوس، فاسكيز

في الهجوم: كريم بنزيما.

ويفتقد الريال لخدمات إيسكو بسبب عدم جاهزية الإسباني للمشاركة مع الفريق بعد العودة من الإصابة، بالإضافة لغياب مواطنه ماركوس يورينتي للإصابة.

ويدخل الريال المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد ٤٥ نقطة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد ٣٠ نقطة.