شكرا لقرائتكم خبر عن براميدز يعود للوصافة بالفوز علي المقاولون العرب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - :فاز اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 نادى براميدز المصرى بقيادة رامون دياز نظيرة نادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بهدف نظيف في الطار الجولة 24 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم في المباراة التى تجمعهم علي استاد الدفاع الجوى في تمام الساعة السابعة مسائا .

بدأ اللقاء بهجوم قوى من نادى براميدز و اضاع العديد من الهجمات الخطيرة عن ريق عمرو خربين و كينو و افشا و لن يكون لبراميدز خطورة كبيرة علي المرمى طوال الشوط الأول بأكمله و اعتمد الفريق علي الضغط القوى و الاستحواذ و الكرات الأرضية القصيرة .

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بينما اعتمد نادى المقاولون العرب علي الكرات الثابتة و الهجمات المرتدة عن طريق أحمد علي و هنستروفا و محمد طلعت و احرز أحمد علي هدف لكن تم الغائه بداعي التسلل و لن يكون ايضا للمقاولون خطورة كبيرة غير هجمتين فقط عن طريق أحمد علي هدف تسديدة تصدى لها الشناوى و طلعت تسديدة خارج المرمى .

و افتتح عمرو خبرين أول الأهداف لنادى بيرامدز في الدقيقة 65 من اسيست عمرو جابر وضعها خبرين بمهاراة جميلة في المرمى بعد أن تخطى مدافع المقاولون و وضعها في المرمى ببراعة و احول فريق المقاولون العرب العودة للقاء لكن دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز براميدز بهدف نظيف عن طريق خربين.

و بهذا الفوز المهم ارفتع رصيد نادى بيراميدز الي 48 نقطة في المركز الثانى و تخى نادى الأهلي بنفس عدد النقاط في المركز الثالث بسبب تفوق بيراميدز في المواجهات المباشرة و يبتعد فقط عن الزمالك المتصدر بأربع نقاط ليشتعل صراع القمة بينما استمر نادى المقاولون في المركز الخامس برصيد 34 نقطة .